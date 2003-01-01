Прокуратура Карелии проверит факты нарушения прав пожарных-десантников после их видеообращения

Прокуратура Карелии проведет проверку по информации, изложенной в видеообращении пожарных-десантников Петрозаводска.

Видеообращение появилось в сети накануне, 6 августа. В нем десантники извинились за сгоревшие леса и сообщили, что работают на пределе сил: нет даже помещения, где они могут отдохнуть, у них низкая зарплата, обмундирование им приходится покупать самим за свой счет, нет пайков.

После появления информации в сети, в дело вмешалась прокуратура Карелии.

— Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства, регламентирующего вопросы материально-технического, финансового и продовольственного обеспечения лиц, привлеченных к тушению лесных пожаров на территории республики, а также создания для них надлежащих бытовых условий для работы и отдыха, — говорится в сообщении.

В случае выявления нарушений закона и прав граждан будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, сообщили в ведомстве.

Ранее глава Минприроды Карелии Янина Свидская рассказала, что взяла ситуацию под свой контроль.