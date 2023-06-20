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Прокуратура Карелии проверит, как помогают погорельцам после крупного пожара в Медгоре

Новости. Происшествия
06:40, 22 Июня 2023
фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

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Прокуратура Медвежьегорского района контролирует, как соблюдаются права пострадавших во время сильного пожара.

В региональном надзорном органе проверят, как защищают права погорельцев в Медгоре. После крупного пожара на место происшествия выезжал прокурор Медвежьегорского района Иван Кучин.

Так, он участвовал в заседании комиссии по ЧС. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, в том числе из-за курения в хозяйственных постройках.

Сейчас специалисты проводят доследственную проверку. Ее и пожарно-техническую экспертизу взяли в прокуратуре под контроль.

Кроме того, 21 июня Иван Кучин встретился с людьми, потерявшими жилье. Прокуратура обеспечит защиту прав пострадавших, сообщили в надзорном органе.

Напомним, в четверг, 22 июня, в Медгоре соберутся члены комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На встрече решат вопрос предоставления жилья семьям из домов, сгоревших на вчерашнем пожаре.  Уничтоженные огнем жилые здания были аварийными, людей собирались расселить в 2024 году. 

Сейчас большая часть жителей разместилась у родственников. В пункте временного пребывания в гостинице находятся четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. Они обеспечены горячим питанием.

Один человек с неврологическим заболеванием наблюдается в Медвежьегорской ЦРБ, его позже могут разместить в социальном центре.

Принято решение об ускоренном восстановлении сгоревших документов. Рассматривается вопрос о предоставлении погорельцам жилья из маневренного фонда. 

Напомним, 20 июня, в 17.40, в ЕДДС стало известно о крупном пожаре в райцентре. Изначально загорелась одна из хозпостроек на улице Артемьева, огонь с которой перекинулся на жилой дом.

На место прибыли пожарные расчеты — все силы района, 20 человек на трех автоцистернах, а также пожарный поезд. Огонь в это время уже бушевал в 8-квартирном доме 1956 года постройки — он в итоге сгорел полностью.

Погибших и пострадавших не было. Всего в двух деревянных домах проживало 28 человек — всех расселили в пункты временного размещения, в том числе в гостиницу, обеспечили горячим питанием.

Также напомним, комплексный центр социального обслуживание республики  принимает вещи и предметы первой необходимости для людей, пострадавших при пожаре в Медвежьегорске.

Семьям погорельцев нужны одежда и обувь – детская, женская и мужская. Соцработники отдельно просят приносить вещи чистыми и по сезону.

Необходимы постельные принадлежности: одеяло, подушки, постельное белье, а также посуда, средства личной гигиены и бытовой химии.

Неравнодушных людей ждут по адресу: Медвежьегорск, улица Дзержинского, 6, второй этаж, кабинет № 6.

Справки по телефонам в Медгоре: 5-12-29, 5-15-15.

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