Прокуратура Карелии проверит обстоятельства гибели двоих мужчин на пожаре

Прокуратура Суоярвского района проводит проверку обстоятельств гибели двоих мужчин на пожаре в поселке Поросозеро.
Предварительно было установлено, что в пятницу, 3 ноября, около 9.00 в поселке Поросозеро Суоярвского района загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих мужчин 32 и 67 лет.
С целью установления обстоятельств трагедии на место происшествия выезжал прокурор района Евгений Коноплин.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.
Кроме того, полиция проводит проверку, которая находится под контролем прокурора района.
Ранее глава Минздрава Карелии сообщил о гибели двоих мужчин на пожаре.
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