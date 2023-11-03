Прокуратура Карелии проверит обстоятельства гибели двоих мужчин на пожаре

Прокуратура Суоярвского района проводит проверку обстоятельств гибели двоих мужчин на пожаре в поселке Поросозеро.

Предварительно было установлено, что в пятницу, 3 ноября, около 9.00 в поселке Поросозеро Суоярвского района загорелся жилой дом. После ликвидации пожара были обнаружены тела двоих мужчин 32 и 67 лет.





С целью установления обстоятельств трагедии на место происшествия выезжал прокурор района Евгений Коноплин.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются, отметили в пресс-службе надзорного ведомства Карелии.



Кроме того, полиция проводит проверку, которая находится под контролем прокурора района.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил о гибели двоих мужчин на пожаре.