Прокуратура Карелии проверит обстоятельства гибели рабочего, чей экскаватор ушел под воду с обрушившейся насыпи

Прокуратура Прионежского района проводит проверку обстоятельств гибели работника предприятия по добыче щебня.

Надзорное ведомство Карелии проводит проверку по факту гибели работника организации по добыче щебня, сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Предварительно было установлено, что 10 ноября около 17.50 экскаватор под управлением 47-летнего мужчины ехал по защитной насыпи в карьере Большая Уя в районе

поселка Пухта. Насыпь обрушилась. В результате экскаватор опрокинулся, его кабина ушла под воду. Машинист экскаватора погиб.



На место происшествия выезжал прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко.



В ходе проверки прокура даст оценку соблюдению требований законодательства об охране труда.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее мы собщали о том, что Следком Карелии проверит все обстоятельства гибели машиниста экскаватора.