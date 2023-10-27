Прокуратура Карелии проверит состояние жилья девушки-инвалида из Святозера

В надзорном ведомстве предупредили о грядущей проверке.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, в ведомстве организовали проверку соблюдения прав инвалида в селе Святозеро Пряжинского района республики.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования, если на это будут основания.

Напомним, девушка-инвалид живет в селе в постепенно разрушающемся деревянном бараке и из-за этого фактически отрезана от мира. Он не может даже выехать на улицу — в частности, на крыльце отсутствует пандус. О своей ситуации девушка рассказала в программе на Первом канале, но с тех пор ситуация, по ее словам, не улучшилась.