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Прокуратура Карелии проверит условия жизни постояльцев психоневрологического интерната в Медвежьегорске

Новости. Общество
14:10, 11 Июля 2025
фото: © Скриншот из видео / Инна Болучевская / VK

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В Психневрологическом интернате в Медвежьегорске началась проверка. Напомним, о нарушении прав постояльцев в учреждении сообщила депутат Заксобрания Карелии Инна Болучевская.

Проверку проводит прокуратура Медвежьегорского района. К участию привлечены сотрудники контрольно-надзорных органов, а также уполномоченный по правам человека в республике.

Комиссия побывала в интернате. Как рассказали «Столице на Онего», смотрели условия проживания постояльцев, столовую, изучили ассортимент блюд, медицинский кабинет, оснащенность лекарственными препаратами, пообщались с постояльцами, посмотрели палаты, где они проживают, осмотрели коммуникации в подвальном помещении, изучили документацию учреждения.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению руководством учреждения санитарно-эпидемиологического законодательства, требований пожарной безопасности и трудовых прав работников. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в ведомстве.

Напомним, в интернате проживают 552 подопечных, 29 из них — «Дети войны», 78 лежачих на 2-м этаже, 1-й этаж — колясочники. В конце июня в нучреждени побывала депутат Карельского парламента Инна Болучевская.

— Капитального ремонта эти стены не видели никогда, хотя одно здание 1969 года постройки, второе — 1980. А вот с проблемами и сотрудники, и проживающие сталкиваются ежедневно: нехватка персонала, неработающие лифты и противопожарная сигнализация, по 7 человек, проживающих в одном помещении, жалобы на плохое питание (отсутствие диетсестры, по имеющейся информации вопросом составления меню занимаются экономисты), — рассказала депутат.

Инна Болучевская выложила фотографии коридоров, душевых, туалетов. Состояние помещений, действительно, оставляет желать лучшего, косметического ремонта полов, стен не было давно. После огласки на ситуацию обратил внимание Следком России. Как рассказали «Столице на Онего» в Минсоцзащиты, здание аварийным не является. Оно работает, и в меру возможностей ремонтируются отдельные помещения. В прошлом году, к примеру, душевая в первом корпусе, частично кухня и фойе.

— Конечно, вся сеть наших учреждений, я имею ввиду дома-интернаты (их шесть в Карелии), требуют ремонта и улучшения условий для проживающих. К сожалению, в нашей отрасли на протяжении последних 20 лет не было программ таких мощных, как, допустим, по ремонту школ, детских садов, поликлиник. Мы очень рады за наших коллег, что на уровне федерации такие программы реализуются. И мы, конечно же, неоднократно с нашими коллегами из Минтруда России на эту тему общались, и направляли заявки на предмет того, чтобы тоже была разработана и реализована программа по модернизации учреждений социального ослуживания в нашей стране. Потому что, конечно, недостаточно средств бюджета на ремонты. Я думаю, что и во многих других субъектах такая же картина, — отметил первый заместитель министра социальной защиты Карелии Иван Скрынников.        

Сейчас разрабатывается проект ремонта одного из филиалов интерната. Завершить эту работу хотят к лету будущего года. После чего направят заявку на федеральную субсидию. Точные сроки капермонта пока не называются.

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