Прокуратура Карелии проверит все обстоятельства несчастного случая с рабочим, получившим травмы на производстве

На Кондопожском ЦБК масса жидких горячих опилок под напором вылетела из бака, травмировав не успевшего отойти на безопасное расстояние рабочего.
Прокуратура Карелии проводит проверку по факту несчастного случая на производстве.
В одном из цехов Кондопожкого ЦБК 26 октября произошел несчастный случай, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.
По предварительным данным, мастер участка поручил двоим рабочим провести плановую очистку бака древесных отходов. Когда сняли с бака крышку, масса жидких горячих опилок температурой 70 градусов проломила находящуюся внутри задвижку и под напором вылетела наружу.
Один из рабочих, 41-летний житель города бумажников, не успел отойти на безопасное расстояние и получил травмы, после чего его госпитализировали.
Надзорное ведомство Карелии в ходе проверки оценит, как на предприятии, а в том числе и работники, соблюдают трудовое законодательство и правила охраны труда.
При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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