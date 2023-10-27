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Прокуратура Карелии проверит все обстоятельства несчастного случая с рабочим, получившим травмы на производстве

Новости. Общество
09:00, 28 Октября 2023
фото: © Прокуратура Карелии

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На Кондопожском ЦБК масса жидких горячих опилок под напором вылетела из бака, травмировав не успевшего отойти на безопасное расстояние рабочего.

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту несчастного случая на производстве. 

В одном из цехов Кондопожкого ЦБК 26 октября произошел несчастный случай, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

По предварительным данным, мастер участка поручил двоим  рабочим провести плановую очистку бака древесных отходов. Когда сняли с бака крышку, масса жидких горячих опилок температурой 70 градусов проломила находящуюся внутри задвижку и под напором вылетела наружу.

Один из рабочих, 41-летний житель города бумажников, не успел отойти на безопасное расстояние и получил травмы, после чего его госпитализировали.

Надзорное ведомство Карелии в ходе проверки оценит, как на  предприятии, а в том числе и работники, соблюдают трудовое законодательство и правила охраны труда.

При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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