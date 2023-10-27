Прокуратура Карелии проверит все обстоятельства несчастного случая с рабочим, получившим травмы на производстве

Один из рабочих, 41-летний житель города бумажников, не успел отойти на безопасное расстояние и получил травмы, после чего его госпитализировали.

Надзорное ведомство Карелии в ходе проверки оценит, как на предприятии, а в том числе и работники, соблюдают трудовое законодательство и правила охраны труда.

При наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.