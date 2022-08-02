Прокуратура Карелии проверяет факт падения футбольных ворот на подростка

В прокуратуре Карелии рассказали о проверке сообщений о детях, получивших серьезные травмы из-за ненадлежащего содержания детских площадок.

Прокуратура Карелии организовала проверку соблюдения закона при эксплуатации детских игровых и спортивных площадок. Причиной стали сообщения в СМИ о травмах, которые получают дети на площадках.

Согласно опубликованным сведениям, две девочки 8 и 11 лет получили сотрясение головного мозга и другие травмы в Костомукше — на детской площадке отсутствовало мягкое покрытие.

В Суоярвском районе на 15-летнего подростка упали футбольные ворота. Как результат — сотрясение мозга и перелом носа.

Поручение о проверке было направлено во все районы республики. Будет установлено, соблюдаются ли требования, предъявляемые к покрытию, ограждению, освещению площадок, имеется ли на них неисправное оборудование, имеются ли на поднадзорной территории бесхозяйные площадки. В результате проверки прокуратура примет соответствующие меры в случае нарушения закона.