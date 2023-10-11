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Прокуратура Карелии проводит горячую линию по вопросам качества питания

Новости. Общество
12:17, 12 Октября 2023
фото: © gov.spb.ru

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В рамках горячей линии принимаются жалобы в прокуратурах городов и районов республики.

Прокуратура Карелии проводит горячую линию по вопросам качества питания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и стационарных учреждениях социального обслуживания населения.

В рамках горячей линии принимаются жалобы в прокуратурах городов и районов республики:

в Беломорском районе - с 11 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81437) 5-47-97;

в Калевальском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8-911-409-52-58;

в Кемском районе - с 12 по 17 октября (кроме выходных) с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81458) 5-46-73, 8-921-227-38-74;

в Кондопожском районе - 13 октября с 14.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81451) 7-18-97, 7-16-75, 7-77-03, 8-921-227-39-89; 

в Костомукше - 13 октября с 09.00 до 13.00 часов, телефон: 8 (81459) 5-24-23;

в Лахденпохском районе - с 12 по 17 октября (кроме выходных) с 09.00 до 18.00 часов, телефон:  8 (81450) 4-73-60, 4-54-50;

в Лоухском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81439) 5-16-08, 8-921-227-39-74;

в Медвежьегорском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81434) 5-60-36;

в Муезерском районе - с 12 по 13 октября с 14.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81455) 3-30-03, 3-31-76, 8-921-227-39-38;

в Олонецком районе - с 12 по 13 октября с 14.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81436) 4-13-14, 4-14-59, 4-14-59 (добавочный номер 0005);

в Петрозаводске - с 12 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (8142) 593-251, 593-256;

в Питкярантском районе - 12 октября с 10.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81433) 4-17-90;

в Прионежском районе - с 12 по  13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (8142) 711-966;

в Пряжинском районе - 12 октября с 14.00 до 17.30 часов, телефон:  8 (81456) 3-11-04 (добавочный номер 0005);

в Пудожском районе - с 11 по 13 октября с 09.00 до 17 часов, телефон: 8 (81452) 5-15-42, 5-15-83;

в Сегежском районе -  13 октября с 14.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81431) 4-33-72;

в Сортавале - с 12 по 16 октября (кроме выходных) с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81430) 4-77-53;

в Суоярви - с 12 по 13 октября с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81457) 5-10-71, 5-18-60.

 
 
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