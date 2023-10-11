В рамках горячей линии принимаются жалобы в прокуратурах городов и районов республики.
Прокуратура Карелии проводит горячую линию по вопросам качества питания в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и стационарных учреждениях социального обслуживания населения.
В рамках горячей линии принимаются жалобы в прокуратурах городов и районов республики:
в Беломорском районе - с 11 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81437) 5-47-97;
в Калевальском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8-911-409-52-58;
в Кемском районе - с 12 по 17 октября (кроме выходных) с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81458) 5-46-73, 8-921-227-38-74;
в Кондопожском районе - 13 октября с 14.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81451) 7-18-97, 7-16-75, 7-77-03, 8-921-227-39-89;
в Костомукше - 13 октября с 09.00 до 13.00 часов, телефон: 8 (81459) 5-24-23;
в Лахденпохском районе - с 12 по 17 октября (кроме выходных) с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81450) 4-73-60, 4-54-50;
в Лоухском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81439) 5-16-08, 8-921-227-39-74;
в Медвежьегорском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81434) 5-60-36;
в Муезерском районе - с 12 по 13 октября с 14.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81455) 3-30-03, 3-31-76, 8-921-227-39-38;
в Олонецком районе - с 12 по 13 октября с 14.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81436) 4-13-14, 4-14-59, 4-14-59 (добавочный номер 0005);
в Петрозаводске - с 12 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (8142) 593-251, 593-256;
в Питкярантском районе - 12 октября с 10.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81433) 4-17-90;
в Прионежском районе - с 12 по 13 октября с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (8142) 711-966;
в Пряжинском районе - 12 октября с 14.00 до 17.30 часов, телефон: 8 (81456) 3-11-04 (добавочный номер 0005);
в Пудожском районе - с 11 по 13 октября с 09.00 до 17 часов, телефон: 8 (81452) 5-15-42, 5-15-83;
в Сегежском районе - 13 октября с 14.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81431) 4-33-72;
в Сортавале - с 12 по 16 октября (кроме выходных) с 09.00 до 17.00 часов, телефон: 8 (81430) 4-77-53;
в Суоярви - с 12 по 13 октября с 09.00 до 18.00 часов, телефон: 8 (81457) 5-10-71, 5-18-60.
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