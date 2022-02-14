Прокуратура Карелии проводит проверку по аварии на сетях в Суоярви, где 115 домов остались без воды

Прокуратура республики организовала проверку в связи с аварией, приведшей к отключению от холодного водоснабжения жилых домов, детского сада, школы и трех котельных в Суоярви.

Напомним, сегодня, 16 февраля, в 8.50 в результате аварии на сетях водоснабжения произошло отключение холодного водоснабжения в части Суоярви. По информации МЧС, под отключение попали 115 домов, 460 человек, из них детей 175, школа, детский сад, 3 котельные.

Прокуратурой республики организована проверка по факту аварии.

Как сообщили в ведомстве, в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, ход которых взят прокуратурой республики на контроль. В настоящее время котельные работают в штатном режиме.

«В ходе проверки будут приняты меры, направленные на установление причин и условий, повлекших наступление негативных для населения последствий. По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.

Ранее сообщалось, власти Суоярви обещают устранить аварию на водопроводе сегодня.