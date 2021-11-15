Прокуратура Карелии проводит проверку по факту ДТП, где погиб 16-летний подросток

Прокуратура республики организовала проверку по факту гибели подростка в Олонецком районе.

Напомним, смертельное ДТП произошло в воскресенье, пятого декабря, в 11.50 на 57 км автодороги Усланка — Мегрега — Обжа. Погиб 16-летний подросток, находившийся за рулем машины.

Предварительно установлено, что подросток, 2005 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21099 в деревне Обжа Олонецкого района, совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее переворачивание и съезд автомобиля в придорожную дренажную канаву. В результате сам водитель погиб на месте происшествия, пассажиры, 2004 и 2007 годов рождения, не пострадали.

На место происшествия выезжал и. о. прокурора Олонецкого района Павел Королев.

«В настоящее время установлено лицо, продавшее автомобиль несовершеннолетним, в отношении которого организована проверка с целью установления в его действиях признаков административного правонарушения либо преступления. Кроме того, проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на данном участке автомобильной дороги», — говорится в сообщении прокуратуры.