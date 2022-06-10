Прокуратура Карелии проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадала девочка-подросток

Прокуратура республики организовала проверку по факту получения ребенком травмы вследствие наезда автомобиля в Вилге Прионежского района.

Напомним, ДТП произошло 14 июня в 14.30 на 418 км трассы «Кола». По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota сбил 14-летнюю девочку. ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП девочка получила травмы. Несовершеннолетней оказана медицинская помощь.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана оценка исполнению обязанностей по организации надлежащей работы светофора на пешеходном переходе, на котором произошло Д. П. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры Карелии.