Прокуратура Карелии проводит проверку по факту гибели троих подростков в Петрозаводске

Надзорное ведомство организовало проверку по факту гибели троих 15-летних подростков, утонувших в Онежском озере в Петрозаводске.

Как сообщает прокуратура Карелии, предварительно установлено, что 11 июня около 19 часов в акватории Онежского озера в районе Берегового переулка утонули трое несовершеннолетних 2005 года рождения, учащиеся 9 класса школы № 38.

На место происшествия выезжали и.о. прокурора республики Сергей Губин и прокурор Петрозаводска Артур Фрейман.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели детей во время купания в Онежском озере. Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой республики на контроль.

Напомним, в Петрозаводске 11 июня спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков.