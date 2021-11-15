Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара в доме, где пришлось спасать всех жильцов

Пожар произошел в старом 3-квартирном одноэтажном деревянном доме на Перевалке – эвакуированы были все семь жильцов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Республики Карелия организовала проверку по факту возгорания в многоквартирном доме №54, расположенном на улице Парковой в Петрозаводске, произошедшего 17 ноября около 21.00.

Предварительно установлено, что возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем по причине оставления без присмотра мужчиной, проживающим в квартире, неисправной дровяной печи.

В результате возгорания была повреждена часть помещений квартиры, потребовалась эвакуация жильцов многоквартирного дома, в том числе одного ребенка. Возгорание своевременно ликвидировано благодаря оперативным действиям сотрудников органов пожарной охраны.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению органами МЧС Карелии порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий в многоквартирных домах, имеющих печное отопление.

В настоящее время по факту возгорания сотрудниками МЧС проводится проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой республики на контроль.