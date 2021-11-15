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Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара в доме, где пришлось спасать всех жильцов

Новости. Происшествия
14:55, 18 Ноября 2021
фото: © Илья Сергеев / ТАСС

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Пожар произошел в старом 3-квартирном одноэтажном деревянном доме на Перевалке – эвакуированы были все семь жильцов, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Республики Карелия организовала проверку по факту возгорания в многоквартирном доме №54, расположенном на улице Парковой в Петрозаводске, произошедшего 17 ноября около 21.00.

Предварительно установлено, что возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем по причине оставления без присмотра мужчиной, проживающим в квартире, неисправной дровяной печи.

В результате возгорания была повреждена часть помещений квартиры, потребовалась эвакуация жильцов многоквартирного дома, в том числе одного ребенка. Возгорание своевременно ликвидировано благодаря оперативным действиям сотрудников органов пожарной охраны.

В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению органами МЧС Карелии порядка проведения контрольно-надзорных мероприятий в многоквартирных домах, имеющих печное отопление.
В настоящее время по факту возгорания сотрудниками МЧС проводится проверка, ход и результаты которой поставлены прокуратурой республики на контроль.

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Комментарии

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кир
2021-11-18 15:24:42
Пьянство - приоритетная причина пожара.
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