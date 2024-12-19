Прокуратура Карелии проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе «Кола» с двумя погибшими

Прокуратура устанавливает все обстоятельства страшного ДТП.

В надзорном ведомстве напомнили, что 22 декабря около 18 часов 40 минут на федеральной трассе «Кола» в Сегежском округе между Сегежей и Медвежьегорском произошло столкновение двух легковых и двух грузовых автомобилей, в результате которого водитель и пассажир одного легкового автомобиля погибли.

Как сообщил прокурор района Валерий Зейдак, два автомобиля вышли на опасный обгон грузовика. Впереди ехал «Lifan», за ним «Kia» . По встречной полосе двигался грузовой автомобиль. Водитель машины «Lifan» врезался в него. Автомобиль «Kia» столкнулся с попутным грузовиком, который он обгонял.

На месте происшествия работу правоохранительных органов координирует прокурор района Валерий Зейдак.

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии находятся на контроле прокуратуры.

Ранее сообщали, что страшная авария с участием большегрузов унесла жизни двух человек на трассе «Кола» в Карелии.