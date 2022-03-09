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Прокуратура Карелии рассказала, как погиб мужчина в заброшенном здании ЛДК в Беломорске

Новости. Происшествия
14:14, 16 Марта 2022
фото: © Следком Карелии

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Исполняющий обязанности прокурора Беломорского района Иван Панов побывал в аварийном здании бывшего лесопильно-деревообрабатывающего комбината, где под обломками крыши нашли труп мужчины.

Напомним, 15 марта в одном из неиспользуемых зданий бывшего Беломорского лесопильно-деревообрабатывающего комбината обрушилась крыша. На месте трагедии под обломками было обнаружено тело мужчины.  

На место происшествия с целью координации действий уполномоченных служб выезжал и. о. прокурора Беломорского района Иван Панов.

По данным прокуратуры, в результате инцидента погиб 33-летний житель района. Молодой мужчина разбирал конструкции здания 1958 года постройки.

«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе собственник указанного здания и причины непринятия им должных мер по консервации объекта до его сноса. Аналогичная проверка организована по иным аварийным объектам, расположенным на территории республики, доступ к которым в настоящее время не ограничен. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, Следком Карелии проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины с телесными повреждениями в нежилом помещении.

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