Прокуратура Карелии расскажет о борьбе с неофициальной занятостью

В прокуратуре Карелии пройдет горячая линия по вопросам противодействия неформальной занятости.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, 22 ноября будет работать горячая линия по вопросам противодействия неформальной занятости, оформления трудовых отношений с работниками и ответственности работодателей за уклонение от исполнения данной обязанности. Задать вопросы желающие смогут с 10.00 до 13.00 часов.

На вопросы граждан по телефону 8(8142)717-846 будет отвечать прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики Алексей Алексеевич Митянин.