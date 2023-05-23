Прокуратура Карелии сообщила, как теперь продавать и покупать вейпы

С 1 июня в России ужесточили правила продажи никотинсодержащей продукции, сообщили в прокуратуре Карелии.

С первого дня лета вводится полный запрет на продажу вейпов, в том числе без никотина несовершеннолетним. Кроме того, теперь запрещено продавать вейпы с ароматизаторами и добавками, которые усиливают никотиновую зависимость.



Нельзя и устанавливать минимальную цену на такие товары. Запрещена реклама вейпов с демонстрацией курения детям до 12 лет.

Запрет распространяется абсолютно на все товары, даже с минимальным содержанием никотина.

Также начинает действовать запрет на розничную продажу устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговых точках с выкладкой и демонстрацией.

В торговых залах должны быть только перечни устройств для потребления никотинсодержащей продукции с указанием цены, но без рисунков и других графических изображений. Показывать сам товар покупателям можно по его требованию после ознакомления с перечнем.

Ужесточена и административная ответственность за вовлечение детей и подростков в процесс курения табака или потребления никотинсодержащей продукции; за рекламу и стимулирование продаж табака, никотинсодержащей продукции, вейпов; а также в случаях, если не соблюдены ограничения и нарушены запреты в сфере торговли табаком , никотинсодержащей продукцией, устройствами для их потребления.