Прокуратура Карелии встала на защиту пенсионера, которого приставы несправедливо оштрафовали

В Петрозаводске приставы выписали штраф пенсионеру за несвоевременную оплату долга, хотя он исполнил обязательства по оплате в срок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура провела проверку по вопросу нарушения законодательства об исполнительном производстве и выявила, что судебный пристав необоснованно взыскал деньги с пенсионера.

В частности, судебный пристав не проверил, что должник произвел оплату по исполнительному производству в срок, и незаконно вынес постановления о взыскании исполнительского сбора и о возбуждении исполнительного производства.

В связи с этим прокуратура города принесла протесты на указанные постановления, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены, службой приняты меры к возврату удержанных денежных средств на банковский счет пенсионера.