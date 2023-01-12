Прокуратура Карелии выяснит обстоятельства страшного ДТП с двумя погибшими

Днем 12 января на трассе А-121 в Лахденпохском районе Карелии в ДТП погибли два человека.

Республиканская прокуратура установит причины смертельного ДТП в Лахденпохском районе. 12 января около 13:30 на 163 километре федеральной автодороги «Сортавала» столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan.



В японской иномарке с номерами республики Коми погибли мужчина 1998 года рождения из Сыктывкара и женщина 1999 года рождения, жительница Саратовской области. В Volkswagen Tiguan есть пострадавшие, также водитель и женщина-пассажир.



На место происшествия выезжал прокурор Лахденпохского района Валерий Долгов.



Напомним, в страшной аварии погибла известная российская спортсменка, лучшая представительница хай-дайвинга в России Лейла Салямова. Ей было 23 года.