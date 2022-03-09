Прокуратура Карелии выясняет, почему улицы села в Кемском районе за всю зиму почистили от снега только один раз

По факту отсутствия уборки улиц от снега в селе Калгалакша депутат Заксобрания Карелии от КПРФ, представляющий Кемский и Лоухский районы Андрей Монастыршин обратился в прокуратуру.

В селе Калгалакша Куземского сельского поселения Кемского района за всю зиму почистили улицы только один раз. Жители села обратились к депутату Андрею Монастыршину для решения вопроса.

В связи с ненадлежащей уборкой улиц села Калгалакша депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Монастыршин написал обращение в прокуратуру Карелии. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что администрация Куземского сельского поселения лишь один раз подала заявку в Лоухское ДРСУ — подрядчику для очистки дороги к магазину по улице Советской в селе Калгалакша. При этом подрядчик заявку отклонил.

Выявив данное нарушение, прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главы администрации Куземского сельского поселения и Лоухскому ДРСУ, после чего все дороги в селе были почищены.

Заинтересовалась ситуацией с ненадлежащей уборкой дорог в селе Калгалакша и полиция Кемского района, которая вынесла определение о возбуждении административного дела и проводит расследование.

Всю ситуацию с уборкой дорог от снега в селе Калгалакша взяла под контроль прокуратура.