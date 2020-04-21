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Прокуратура Карелии выявила нарушения в хозяйственной деятельности школы

Новости. Общество
17:20, 22 Апреля 2020
фото: © Евгений Софронеев/ТАСС
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В одной из школ Сортавальского района были нарушены требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Между школой в Сортавале и ресурсоснабжающими организациями были заключены муниципальные контракты, при этом впоследствии заключались дополнительные соглашения об изменении стоимости предоставляемых услуг.

В отделение Федерального казначейства информация об изменении условий муниципальных контрактов не направлялась либо направлялась с нарушением установленного законом пятидневного срока.

Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее прокуратура обнаружила нарушения в одной из школ Петрозаводска.

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