Прокуратура Карелии выявила нарушения в хозяйственной деятельности школы

В одной из школ Сортавальского района были нарушены требования законодательства о контрактной системе в сфере закупок, сообщили в прокуратуре Карелии.

Между школой в Сортавале и ресурсоснабжающими организациями были заключены муниципальные контракты, при этом впоследствии заключались дополнительные соглашения об изменении стоимости предоставляемых услуг.

В отделение Федерального казначейства информация об изменении условий муниципальных контрактов не направлялась либо направлялась с нарушением установленного законом пятидневного срока.

Должностное лицо оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Ранее прокуратура обнаружила нарушения в одной из школ Петрозаводска.