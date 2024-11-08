Прокуратура Петрозаводска выявила недочеты при подготовке жилфонда города к зиме

Обнаруженные недостатки могут повлиять на функционирование сетей многоквартирных домов в период заморозков.

По поручению прокурора Карелии Дмитрия Харченкова прокурор Петрозаводска совместно с представителями администрации города и МКУ «Служба заказчика» проверил готовность жилого фонда города к зимнему периоду, сообщили в паблике надзорного ведомства республики.



В ходе проверки обнаружили недостатки, которые могут повлиять на функционирование сетей многоквартирных домов в период заморозков.



После проведения в прокуратуре города совещания с участием представителей администрации, Госкомитета республики по жилищному и дорожному надзору, МКУ «Служба заказчика», руководителей обслуживающих организаций прокурор объявил директорам управляющих компаний предостережения о недопустимости нарушений закона.



Как подчеркнули в источнике, соблюдение прав жителей при прохождении отопительного сезона находится на контроле надзорного ведомства.