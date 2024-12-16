Прокуратура Карелии выявила незаконные постройки на берегу озера Лососинное

Ранее депутат Андрей Монастыршин написал обращение в надзорный орган с просьбой провести проверку.

Зампредседателя парламентского Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии Андрей Монастыршин обратился в Прокуратуру Карелии с просьбой проверить законность построек на берегу озера Лососинное. Об этом он написал на своей странице в соцсети.





В результате надзорное ведомство проверило законность строительства объектов недвижимости в береговой зоне озера Лососинное, а также самовольный захват территории лесного фонда. Прокуратура вынесла представление об устранении нарушений законодательства. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, отметил депутат.