Прокуратура Карелии выявила системные нарушения в оплате труда педагогов

Прокуратура Республики Карелия провела масштабную проверку соблюдения трудовых прав работников муниципальных образовательных учреждений и выявила множество нарушений.

Прокурорская проверка показала, что исполнительные органы республики системно неправильно выделяли деньги на зарплаты учителей в муниципальных школах, сообщает прокуратура Карелии.



По итогам проверки прокурор республики внёс представление Первому заместителю Главы Республики Карелия – Премьер-министру Правительства региона. В документе содержатся требования об устранении выявленных нарушений трудового законодательства.



Фактическое устранение нарушений и полное восстановление прав педагогических работников муниципальных школ и детских садов остаются на особом контроле прокуратуры Карелии.

