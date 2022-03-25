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Прокуратура Карелии заблокировала сайты с инструкцией по изготовлению электроудочек

Новости. Общество
11:47, 28 Марта 2022
фото: © taganrogprav.ru

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Прокуратура Костомукши обнаружила сайты, содержащие запрещенную к распространению информацию.

В ходе проверки были выявлены сайты в сети «Интернет», на которых в свободном доступе были размещены инструкции о самодельном изготовлении электроудочек. При этом электроудочки являются запрещёнными орудиями добычи водных биоресурсов.  Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

«В этой связи прокурор города обратился в Костомукшский городской суд с исками о признании указанной информации, запрещённой к распространению, и включении данных Интернет-ресурсов в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении ведомства.

Суд поддержал требование прокуратуры, доступ к обоим сайтам в настоящее время заблокирован.

Ранее прокуратура в Карелии заблокировала два сайта, торговавших аттестатами и дипломами.

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