Прокуратура Карелии заблокировала сайты с инструкцией по изготовлению электроудочек

Прокуратура Костомукши обнаружила сайты, содержащие запрещенную к распространению информацию.

В ходе проверки были выявлены сайты в сети «Интернет», на которых в свободном доступе были размещены инструкции о самодельном изготовлении электроудочек. При этом электроудочки являются запрещёнными орудиями добычи водных биоресурсов. Об этом рассказали в прокуратуре Карелии.

«В этой связи прокурор города обратился в Костомукшский городской суд с исками о признании указанной информации, запрещённой к распространению, и включении данных Интернет-ресурсов в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении ведомства.

Суд поддержал требование прокуратуры, доступ к обоим сайтам в настоящее время заблокирован.

Ранее прокуратура в Карелии заблокировала два сайта, торговавших аттестатами и дипломами.