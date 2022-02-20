Прокуратура Карелии заинтересовалась поставками опасного молока в детсады и школы республики

Органы прокуратуры республики проводят проверку сведений о поставке некачественной молочной продукции в образовательные организации, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

По поручению прокуратуры республики прокурорами Медвежьегорского, Питкярантского, Олонецкого, Кондопожского, Сегежского и Пудожского районов, а также Петрозаводска и Сортавалы на основании информации, распространенной в СМИ и дополнительно представленной территориальными органами Роспотребнадзора, проводятся проверки сведений о поставке некачественной молочной продукции в детские сады и школы.

По итогам надзорных мероприятий будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.

Ход проверки находится на контроле прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что в детский сад в Сортавальском районе поставляли молоко, не прошедшее ветеринарно-санитарную экспертизу.