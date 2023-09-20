Прокуратура Карелии заинтересовалась правами инвалида в горевшем аварийном доме с плесенью

После публикаций в СМИ надзорный орган проверит, как живет инвалид Елена Герасимова из поселка Харлу.

Прокуратура Питкярантского района проверяет информацию СМИ о нарушении прав инвалида на переселение из аварийного фонда.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация о том, что на стрим-канал Народного фронта обратилась жительница Харлу. Инвалид II группы рассказала, что проживает одна в 9-квартирном доме, который признали аварийным после пожара.



Благоустроенное жилье власти ей не предоставили. Напомним, Народному фронту жительница поселка рассказала, что живет в доме, построенном 70 лет назад, совершенно одна.

В феврале 2022 года на крышу упала труба отопления. Ремонтировать ее не спешили, поэтому женщина решила судиться с управляющей компанией. В декабре того же года в доме случился пожар, после чего жилье признали аварийным со сроком расселения до 2033 года.

В ходе судебных разбирательств экспертиза пришла к выводу, что ремонт труб нецелесообразен. Жильцам запретили пользоваться еще и печным отоплением.

Елена осталась жить в холоде и плесени, которая появилась в ее квартире после тушения пожара.

Власти предлагали ей квартиру, от которой пришлось отказаться в из-за непригодности для проживания. Юрист разъяснила, что власти обязаны предоставить инвалиду благоустроенное жилье либо из маневренного фонда, либо по соцнайму.