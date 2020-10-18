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Прокуратура Карелии закрыла веб-сайт, торгующий поддельными дипломами

Новости. Общество
12:03, 19 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Прокуратура Питкярантского района приняла меры к пресечению деятельности веб-сайта, торгующего поддельными документами об образовании, сообщили в ведомстве.

Прокуратура Питкярантского района в ходе мониторинга интернета выявила сайт, владелец которого продавал аттестаты и дипломы об основном общем и среднем общем образовании, среднем профессиональном образовании, высшем образовании, а также о послевузовском профессиональном образовании без прохождения обучения и государственной итоговой аттестации.

Поскольку нахождение в открытом доступе в интернете информации о приобретении документов об образовании за плату может способствовать совершению преступлений и повлечь негативные социальные и экономические последствия, прокуратура направила в Питкярантский городской суд иск о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Решением Питкярантского городского суда административное исковое заявление прокурора удовлетворено.

По вступлении решения в силу доступ к веб-сайту будет прекращен.

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