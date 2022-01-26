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Прокуратура Карелии защитила бабушку, с которой управляющая компания пыталась взять деньги за ремонт

Новости. Общество
10:26, 27 Января 2022
фото: © logos44.ru

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В Сортавале управляющая компания отремонтировала старенькой бабушке балкон и выставила счет на 9 тысяч, хотя это было общедомовое имущество, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Сортавалы по обращению пенсионерки провела проверку соблюдения жилищного законодательства в деятельности управляющей организации ООО «Жилищная служба».

Установлено, что в июне 2021 года работники управляющей компании отремонтировали в квартире пожилой женщины балкон, использование которого ей жизненно необходимо, поскольку она в силу возраста не может самостоятельно осуществлять прогулки по улице. По результатам проведения ремонтных работ организация приняла решение о взыскании с женщины затраченных денежных средств и выставила счет за проведение текущего ремонта на сумму 9 тысяч рублей.

Вместе с тем, в силу закона балконные плиты входят в состав общедомового имущества и ответственность за их содержание несет управляющая организация, поэтому ремонтные работы должны производиться за счет денежных средств, заложенных в общедомовой счет для проведения текущего ремонта.

В этой связи прокуратурой города в адрес директора управляющей организации было внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, организация отозвала платежное поручение.

Администрацией управляющей компании приняты меры к недопущению совершения повторных нарушений.

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