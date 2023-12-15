Прокуратура Карелии защитила жилищные права инвалида

После вмешательства прокуратуры женщина-инвалид из аварийного дома переехала в благоустроенную квартиру.

Прокуратура Питкярантского района провела проверку по информации в СМИ о нарушении жилищных прав жительницы поселка Харлу.

Было установлено, что после пожара в декабре прошлого года дом, в котором проживала женщина, признали аварийным. Все соседи переехали, пенсионерка осталась одна. Срок расселения определили до конца 2033 года. Проводимую районной администрацией работу по формированию специализированного жилищного фонда, в том числе путем приобретения временных жилых помещений, прокурор признал неэффективной и внес в адрес главы Питкярантского района представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

В результате местные власти приобрели несколько кавртир. Поскольку переселиться в них можно только по заявлению, прокуратура района помогла женщине собрать необходимые документы и встать на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении.

В ноябре текущего года женщина переехала в благоустроенную квартиру, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.