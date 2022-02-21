Прокуратура Карелии заставила коммунальщиков установить батарею в квартире пенсионера

В Пудожском районе прокуратура обязала организацию ЖКХ вернуть батарею в квартиру пенсионера, сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура Пудожского района провела проверку по обращению пенсионера, проживающего в Пудоже, у которого в квартире произошел прорыв одной из батарей отопления. Обслуживающая организация ЖКХ отключила поврежденную батарею, однако своевременных мер к ремонту не приняла.

По требованию прокуратуры района организация ЖКХ произвела замену батареи отопления, в течение суток надлежащее теплоснабжение квартиры заявителя было восстановлено.