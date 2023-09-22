Прокуратура контролирует доследственную проверку драки, в которой погиб молодой пудожанин

Мужчину 1997 года рождения убили в драке у местного кафе.

Прокуратура Пудожского района контролирует доследственную проверку по факту смерти жителя райцентра, которую проводит Следком Карелии.



Об этом нашему изданию сообщили в республиканском надзорном органе. Напомним, в ночь на 24 сентября у одного из кафе Пудожа завязалась драка, в которой убили молодого человека.



В местных соцсетях пишут, что погиб молодой семьянин Влад Михеев.



В Следкоме Карелии нам сообщили, что сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии, проводится доследственная проверка.



Погибший - пудожанин 1997 года рождения.