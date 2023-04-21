Прокуратура контролирует проверку причин страшного пожара на севере Карелии

В воскресенье, 11 июня, на пожаре в Лоухском районе Карелии погибли два человека.

Региональная прокуратура контролирует ведомственную проверку Следкома по факту трагического пожара в поселке Кестеньга.



Напомним, вечером 10 июня сгорел деревянный дом на две квартиры по улице Азарова. Спасатели на пепелище нашли тела женщины 1939 года рождения и мужчины 1964 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

На место происшествия выезжал помощник прокурора Лоухского района Дмитрий Демьяк.