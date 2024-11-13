Прокуратура контролирует установление обстоятельств аварии с микроавтобусом в Карелии

Районная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств аварии, в которой пострадало семеро человек.

Прокуратура Медвежьегорского района контролирует установление обстоятельств ДТП с участием пассажирского микроавтобуса. Как сообщили в надзорном ведомстве, прокурор района Иван Кучин для координации работы уполномоченных лиц выезжал на место аварии и в больницу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, жесткая авария произошла сегодня, 17 ноября, в 11.30 на 602 километре трассы «Вологда — Медвежьегорск». Микроавтобус вылетел с дороги в кювет и опрокинулся. В аварии пострадали семеро человек, включая одного ребенка. Трое человек отделались незначительными повреждениями, а вот состояние четверых было оценено как тяжелое.