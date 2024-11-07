Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП на трассе в Карелии, где грузовик снес три легковушки и погиб дорожник

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием четырех автомобилей в Лоухском районе.

Прокуратура Лоухского района контролирует установление обстоятельств ДТП с участием четырех автомобилей.



По предварительным данным, 8 ноября около 10.00 на 960 километре трассы «Кола» в Лоухском районе столкнулись грузовой и три легковых автомобиля, в результате чего погиб работник дорожной службы, который регулировал движение на ремонтируемом участке. Водитель одного из автомобилей был госпитализирован.



На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор района Иван Панов.



Установление всех обстоятельств и устранение последствий аварии контролируется прокуратурой района.



При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, по предварительной информации Госавтоинспекции Карелии, большегруз SITRAK наехал на три стоящие под запрещающий сигнал светофора легковые автомашины. В результате ДТП был травмирован 54-летний водитель Лада Ларгус, его госпитализировали.

Один автомобиль наехал на 30-летнего работника дорожной службы. Вследствие травм, полученных при наезде, мужчина погиб.