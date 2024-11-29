Прокуратура Костомукши заставила убрать в лесу свалки шин

Руководителю центрального лесничества вынесено представление.

Прокуратура Костомукши провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и выявила четыре несанкционированные свалки автомобильных шин на землях лесного фонда.

Надзорное ведомство внесло руководителю центрального лесничества представление, по результатам рассмотрения которого ответственными лицами проведены мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства несанкционированные свалки ликвидированы, сообщили в прокуратуре.