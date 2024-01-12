Прокуратура начала проверку из-за пожара на складе Wildberries в Петербурге

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга проводит проверку после возгорания склада маркетплейса Wildberries.

Прокуратура района Северной столицы даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности, пишет РБК.



«Кроме того, надзорный орган даст оценку полноте мер, принятых для обеспечения пожарной безопасности», — сказано в сообщении.



Петербургский Роспотребнадзор сообщил, что его специалисты выехали в район пожара «для отбора проб атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки». О результатах исследования сообщат позднее, добавили в федеральном издании.



Напомним, информация о пожаре на складе в Шушарах поступила 13 января, в 07.42. Первоначально площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метро, затем она увеличилась до 50 тысяч. Пламя локализовали на площади 70 тыс.квадратных метров.



Пожару присвоили наивысший — пятый номер сложности. Площадь обрушения составила порядка 50 тысяч «квадратов».

К тушению привлекли почти 270 человек и 57 единиц техники.



В МЧС сообщили, что пожарные не допустили переход огня с горящего склада на парковку грузовиков и электроподстанцию. Сведения о пострадавших не поступали.



В Wildberries сообщили, что людей эвакуировали, а стоимость сгоревших товаров продавцам компенсируют.



По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность электропроводки.



Ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге страховщики оценили в 10-20 млрд рублей.











