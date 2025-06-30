Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Пряжинском районе

По предварительным данным, 4 июля около 19 часов на федеральной трассе «Кола» вблизи поворота на посёлок Матросы столкнулись два легковых авто.

Водитель одного из них погиб, другие участники ДТП госпитализированы.

На месте происшествия для координации работы правоохранительных органов и специальных служб работал и. о. прокурора района Юрий Сивцев, рассказали в телеграм-канале Прокуратуры республики.

Установление всех обстоятельств, устранение последствий аварии, восстановление движения на трассе находятся на контроле ведомства.