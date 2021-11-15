Прокуратура нагрянула к главе поселения в Карелии, где покойника везли на санках на кладбище

В Пряже местные жители пожаловались в соцсети на нечеловеческие условия, в которых пришлось проводить похороны.

В паблике "Пряжа - самый тёплый поселок" появилось сообщение от Алексея Арефьева о том, что в Пряже "вторую зиму похороны проводятся в нечеловеческих условиях".

"Почему у нас бездействуют органы местного самоуправления? Вторую зиму похороны проводим в нечеловеческих условиях. Тела усопших везём на санках. Родственники и близкие на себе несут все необходимые атрибуты. Разве можно относиться так людям, которые столкнулись с такой бедой, как потеря близкого, родного человека? Куда смотрят надзорные органы, например, прокуратура?" – написал возмущенный житель Пряжи.

Редакция "Столицы на Онего" обратилась за комментарием по ситуации к главе Пряжинского городского поселения Валентину Гарнину.

Глава поселения Гарнин объяснил, что ситуация в тот день была нештатная.

"Похороны проходили 6 января, хоронили 90-летнего дедушку. В тот день прошел сильный снегопад, вторые сутки мело. Наша техника в первую очередь чистила дороги поселка, на кладбище дорогу тоже прочистили, но после того, как убрали снег в Пряже. Ситуация, о которой рассказывает Арефьев, она нестандартная, нештатная. Основная дорога на кладбище всегда прочищена, просто в тот день, 6 января, ее убрали к вечеру", - сказал Валентин Гарнин.

Также Гарнин объяснил, что, если бы к ним обратились за помощью, рассказали бы, что будут проходить похороны, то дорогу бы прочистили, нашли бы технику.

Пока Валентин Гарнин давал комментарий, в кабинет к нему пришли сотрудники прокуратуры, он прервал разговор.