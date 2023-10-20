Прокуратура нагрянула с проверкой в детский дом-интернат в Прионежье

Прокурор Прионежья проверил Ладвинский детский дом-интернат.
Прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко проверил, как в Ладвинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей исполняют судебное решение об устранении нарушений.
Недостатки ранее нашли в сферах пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия.
В частности, сотрудник надзорного органа проверил, как выполнен ремонт эвакуационных путей жилых корпусов, кровли и помещения прачечной.
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