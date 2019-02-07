Прокуратура наказала ответственных за вывоз снега и обслуживание светофоров в районе Карелии

В Пряже выявили нарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения: образование снежных валов на тротуаре, неисправные светофоры.

Районная газета "Наша жизнь" сообщила, что в вблизи остановочных пунктов, а также на пересечениях улиц в Пряже имеется формирование снежных валов, высота которых создает препятствия для обзора проезжей части пешеходам и водителям.

"Кроме того, светофоры на пешеходных переходах вблизи дома № 12 по ул. Петрозаводской и дома № 3 по ул. М. Мелентьевой в пгт Пряжа находятся в нерабочем состоянии, поскольку очистка солнечных батарей от снега надлежащим образом не производится", – пишет издание.

Глава Пряжинского городского поселения получил представление о принятии мер. Два ответственных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.