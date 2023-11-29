Прокуратура наказала подрядчика за плохую уборку Петрозаводска

Нарушения касались несвоевременной очистки дорог, тротуаров и пешеходных переходов, в том числе у школ и детсадов.
Прокуратура Петрозаводска проверила работу ООО «Кондопожское ДРСУ» и нашла нарушения. В частности, они касаются несвоевременной очистки дорог, тротуаров и пешеходных переходов, в том числе у школ, детсадов и других социальных учреждений города.
Возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. В зависимости от степени нарушения, штрафы по этой статье в отношении юрлиц исчисляются сотнями тысяч рублей.
Материалы направлены в суд. Кроме того, руководителю предприятия внесли представление об устранении нарушений, сообщили в региональной прокуратуре.
Напомним, ранее глава карельской столицы Инна Колыхматова рассказала о том, что подрядчика со стороны мэрии оштрафовали на 600 тысяч рублей.
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