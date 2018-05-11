Прокуратура нашла нарушения в работе дорожных камер в Карелии

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Нарушения в работе комплексов фотовидеофиксации нашла прокуратура в республике.
"Проверка прокуратуры Республики Карелия показала, что на протяжении длительного времени не обеспечивалась передача информации с комплексов в ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Карелия", - сказал Газете.ру представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
"Время установки комплексов вопреки условиям государственного контракта определялось подрядчиком по своему усмотрению, а время их работы учитывалось в округленной величине, вследствие чего сумма, предъявленая к оплате эксплуатирующей организации была в двойном размере. Обнаружен факт оплаты услуг аренды автоматического программного комплекса, который не устанавливался вообще", - отметил он.
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