Прокуратура нашла нарушения в работе дорожных камер в Карелии

Нарушения в работе комплексов фотовидеофиксации нашла прокуратура в республике.

"Проверка прокуратуры Республики Карелия показала, что на протяжении длительного времени не обеспечивалась передача информации с комплексов в ЦАФАП ГИБДД МВД по Республике Карелия", - сказал Газете.ру представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

"Время установки комплексов вопреки условиям государственного контракта определялось подрядчиком по своему усмотрению, а время их работы учитывалось в округленной величине, вследствие чего сумма, предъявленая к оплате эксплуатирующей организации была в двойном размере. Обнаружен факт оплаты услуг аренды автоматического программного комплекса, который не устанавливался вообще", - отметил он.