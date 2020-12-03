Прокуратура нашла нарушения в работе "коммунального монстра" в поселке Карелии после федеральных телесюжетов

Прокуратура провела проверку после скандальных программ на федеральных телеканалах о нарушении прав жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района.

Установлено, что в январе 2019 года администрацией Лахденпохского муниципального района и ООО "Лахденпохская управляющая компания" заключён договор на временное обслуживание общего имущества в многоквартирных домах, расположенных, в том числе, на территории поселка Кетроваара, сообщили в прокуратуре республики.

В ходе прокурорской проверки в деятельности управляющей организации выявлены многочисленные нарушения. Так, фундаменты многоквартирных домов имеют многочисленные трещины и разрушения, деревянные стены разваливаются и гниют, конструкции чердачных помещений, кровли из-за разрушения не обеспечивают защиту от влаги. При этом со стороны ООО "Лахденпохская управляющая компания" надлежащих мер по содержанию и ремонту указанных домов не принимается.

Прокуратура района внесла директору организации представление об устранении нарушений требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой района в отношении самой организации и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении. Документы направлены для рассмотрения в Государственный комитет Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Напомним, ранее следственные органы Карелии начали проверку жалоб жителей поселка Кетроваара Лахденпохского района, который рассказали федеральным телеканалам об условиях жизни в аварийных домах.

Ранее о проблемах жителей поселка Кетроваара, которые вместо коммунальных услуг получают только счета об оплате, рассказали в программе "Центральное телевидение".