Прокуратура нашла загрязняющие воздух котельные на севере Карелии

По требованию прокуратуры суд заставил теплоснабжающую организацию устранить нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха.
Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в Беломорском округе.
Надзорный орган установил, что в четырех котельных на территории округа отсутствуют золоуловители, которые препятствуют выбросу вредных веществ в атмосферу.
С целью защиты прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать предприятие установить золоуловители в котельных.
Суд удовлетворил требования прокурора и обязал теплоснабжающую организацию установить золоуловители до 01 августа 2025 года.
Прокуратура контролирует исполнение судебного решения, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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