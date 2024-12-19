Благодаря вмешательству прокуратуры лесной участок в Карелии будет освобожден от незаконных строений

В 120 км от поселка Валдай самовольно возвели три деревянных строения.

Прокуратура Сегежского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды, сообщили на сайте надзорного ведомства Карелии.

На землях лесного фонда в 120 км от поселка Валдай самовольно возведены три деревянных строения общей площадью 62,3 кв. м. Неконтролируемое размещение объектов на лесном участке может повлечь негативные последствия, в том числе стать источником возгорания лесов в пожароопасный период, пояснили в источнике.

Прокурор направил в суд иск о возложении на арендатора участка обязанности организовать и обеспечить реализацию мероприятий по освобождению земель от самовольно возведенных строений.

Решением суда требования прокурора были удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, подчеркнули в ведомстве.