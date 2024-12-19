здоровье работа экология
реклама на сайте
В новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» сдан в эксплуатацию еще один дом
Сегодня 16:58
Жители Карелии задались вопросом, куда делось новогоднее волшебство
Сегодня 08:40

Благодаря вмешательству прокуратуры лесной участок в Карелии будет освобожден от незаконных строений

Новости. Общество
17:30, 19 Декабря 2024
фото: © Прокуратура Карелии

Новости партнеров

В 120 км от поселка Валдай самовольно возвели три деревянных строения.

Прокуратура Сегежского района провела проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды, сообщили на сайте надзорного ведомства Карелии.

На землях лесного фонда в 120 км от поселка Валдай самовольно возведены три деревянных строения общей площадью 62,3 кв. м. Неконтролируемое размещение объектов на лесном участке может повлечь негативные последствия, в том числе стать источником возгорания лесов в пожароопасный период, пояснили в источнике.

Прокурор направил в суд иск о возложении на арендатора участка обязанности организовать и обеспечить реализацию мероприятий по освобождению земель от самовольно возведенных строений.

Решением суда требования прокурора были удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение, подчеркнули в ведомстве.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
15.12.2024, 22:00
Ушедший из России знаменитый автоконцерн вновь запатентовал машину в России
14.12.2024, 11:52
«Драматические последствия для Земли»: мощнее миллиардов атомных бомб ожидается вспышка на Солнце
13.12.2024, 18:45
В Карелии ушла из жизни Надежда Рыжова

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.