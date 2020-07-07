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Прокуратура обязала мэрию Петрозаводска установить запрещающие знаки на месте, где утонула 9-летняя девочка

Новости. Общество
13:42, 08 Июля 2020
фото: © Митя Алешковский/ТАСС
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Главе Петрозаводска внесли представление, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура республики организовала проверку после гибели 9-летней девочки в Лососинке.

Напомним, 15 июня девочка находилась вместе с мамой на берегу реки Лососинки в Петрозаводске. В какой-то момент девочка зашла в воду реки для того, чтобы искупаться, но вернуться на берег не смогла. Ребенка попытались спасти и вытащили из воды, оказали первую помощь вызвали врачей. Однако девочку спасти не удалось. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе прокурорской проверки установлено, что берег реки, где отдыхала семья, не является оборудованным муниципальным пляжем, однако используется значительным числом горожан в качестве такового.

Вчера, 7 июля, в Роспотребнадзоре Карелии отметили, что власти Петрозаводска вновь не утвердили ни одного пляжа.

Нелегальные пляжи, как правило, существуют много лет, однако должных мер со стороны городской администрации по информированию граждан о запрете купания в подобных местах, а также по оборудованию безопасных пляжей не предпринимается.

Ирине Мирошник внесли представление об устранении нарушений закона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-07-08 15:18:29
"не является оборудованным муниципальным пляжем"
Так в Петрозаводске нет официального пляжа. Может прокуратура озаботится обязать мэрию оборудовать такой пляж? Тогда и запреты можно внедрять в других местах.
Иначе всё по Жванецкому получается:
"Туалет налево, туалет прямо, туалет закрыт. Пользование стенкой - штраф 500 рублей... "
кир
2020-07-08 14:04:01
Абы как "принять меры".
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