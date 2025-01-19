Прокуратура обязала руководителя медучреждения из Костомукши выплатить деньги предпринимателям по госконтрактам

Финансовые возможности при этом у руководителя учреждения имелись.

Прокуратура Костомукши проверила систему закупок товаров для госнужд. Надзорный орган выявил, что в 2024 году руководитель учреждения здравоохранения не выплатила деньги предпринимателям по госконтрактам. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

Прокурор обязал руководителя учреждения устранить нарушение закона и возбудил дела об административных правонарушениях.

Ранее писали о том, что прокуратура потребовала правильно уволить с должности главы Медвежьегорского района Максима Антипова за утрату доверия.