Прокуратура обжаловала «мягкий» приговор бизнесмену Белуге и требует для него 12 лет колонии

Прокуратура Карелии направила в Верховный суд республики апелляционное представление на приговор бизнесмену Леониду Белуге, осужденному за дачу многомиллионной взятки.
Государственный обвинитель Наталья Силкина требует отменить оправдательный, по мнению стороны обвинения, приговор и назначить Белуге наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 86,7 млн рублей, сообщает издание «Фактор-Новости».
Апелляционное представление было подано 15 октября — в последний день установленного для этого срока. Как уточнили в суде, апелляционных жалоб от защиты самого Белуги на данный момент не поступало.
Напомним, 1 октября Петрозаводский городской суд под председательством судьи Татьяны Петиной признал Леонида Белугу виновным в даче взятки бывшему главе Петросовета Геннадию Боднарчуку и назначил ему наказание лишь в виде штрафа в 500 млн рублей, отклонив требование прокуратуры о реальном сроке.
Следствие установило, что в период с 2016 по 2020 год директор строительной компании Леонид Белуга, желая беспрепятственно получить разрешения на строительство ЖК «Свой берег», передал взятку экс-спикеру горсовета Геннадию Боднарчуку. Взятка выразилась в предоставлении чиновнику скидки в размере свыше 8,6 млн рублей при покупке трех квартир в этом жилом комплексе. Для конспирации квартиры были оформлены на гражданскую супругу Боднарчука.
Сам Геннадий Боднарчук был ранее приговорен к 14,5 годам колонии строгого режима, а в дальнейшем отправился в зону СВО.